Neue Ausstellung im Kempener Rathaus Viele Ideen für mehr Nachhaltigkeit

Wer etwas Altes hat, was er selbst nicht mehr braucht, was aber zu schade zum Wegwerfen ist, kann es hier reinstellen. Und wer im Tauschregal etwas Schönes sieht, was er brauchen kann, kann es einfach mitnehmen. Man kann Dinge weitergeben – im Rathaus-Foyer steht auch eine Handybox, in die alte Handys geworfen werden können. Sie beziehungsweise die Rohstoffe können wiederverwertet werden.