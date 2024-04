Im Kempener Rathaus Neue Ausstellung rückt Nachhaltigkeit in den Fokus

Die Ausstellung will Anregungen für ganz alltägliche Entscheidungen bieten. Etwa zum saisonalen Kochen, zum plastikarmen Einkauf oder zu nachhaltiger Kleidung. Jede Station bietet Mitmach-Elemente an. Besucher können etwa am Tauschregal ausprobieren, wie sich „Sharing“, also das Teilen von Produkten, anfühlt. Für ausgemusterte Handys steht eine Sammelbox bereit, aus der die Geräte ins Recycling gegeben werden.