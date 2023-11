Wohnen in Kempen Neubaugebiet in St. Hubert wird erschlossen

Im Neubaugebiet an der Orbroicher Straße in Kempen-St. Hubert haben die Erschließungsarbeiten begonnen. Dort sollen insgesamt 38 Wohneinheiten entstehen. Rund 20 Wohneinheiten sind in Einfamilien- und Doppelhäusern geplant, alle Grundstücke sind vergeben. Hinzu kommen etwa 18 Wohneinheiten in Reihen- und Mehrfamilienhäusern, die die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen (GWG) baut. Die Straße soll später Theodor-Rahnen-Straße heißen, in Erinnerung an Theodor Rahmen (1870-1954) vom Beyertzhof in St. Hubert. Über drei Jahrzehnte war Rahnen als Ortsbauernführer und Erster Beigeordneter seiner Gemeinde tätig.