Kostenpflichtiger Inhalt: Schulcampus in Kempen : Neubau für Gesamtschule aus Fertigteilen

Der Erweiterungstrakt der ehemaligen Martin-Schule wird abgerissen. Hier soll der Neubau aus Holzfertigteilen entstehen. Foto: Wolfgang Kaiser

KEMPEN In den Sommerferien wird mit dem Abriss des alten Erweiterungsbau der ehemaligen Martin-Schule in Kempen begonnen. Zum Schuljahr 2021/2022 soll hier ein Neubau in Holzmodulbauweise stehen. Die alte Martin-Schule wird derzeit saniert.