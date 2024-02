Holocaust-Gedenken in Kempen Namen auf Stele am Rathaus sollen ergänzt werden

Anlass war eine Anfrage der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Kulturdezernent Jörg Geulmann räumte ein, dass auf der Stele, die vor mehr als 20 Jahren am Rathaus aufgestellt worden ist, etliche Namen von Holocaust-Opfern fehlen. Der Kempener Historiker Hans Kaiser, ein ausgewiesener Kenner der jüdischen Vergangenheit in der Thomasstadt, hat dies bereits vor einigen Jahren veröffentlicht. In einer seiner jüngeren Forschungsarbeiten hat Kaiser das Fehlen von Namen ebenso beschrieben wie die Tatsache, dass eine Reihe von Opfern des Terrorregimes doppelt auf dem Stein verzeichnet sind. Der Grund sind unterschiedliche Schreibweisen oder Überlieferungen von Vornamen. Auf der Internetseite des Vereins „Stolpersteine in Kempen“ sind Kaisers Erkenntnis nachzulesen. Außerdem sind auf dem Stein zwei jüdische Opfer genannt, die nie in Kempen gewohnt haben.