Fantasy-Geschichten am 26. Oktober Junge Krefelderin liest bei „Leseprobe“ in der Stadtbibliothek Kempen

In der Stadtbibliothek in Kempen ist am Donnerstag, 26. Oktober, 18 Uhr, eine junge Krefelderin zu Gast. Im Rahmen der neuen Veranstaltungsreihe „Leseprobe“ gibt die 27-jährige Carla Schwartz einen Einblick in ihre Arbeit und stellt ihren bislang unveröffentlichten Roman „Akea“ vor. Von Beruf Laborantin, schreibt sie in ihrer Freizeit gern Fantasy-Geschichten, die durchaus auch einen Bezug zur realen Welt haben. „In diesen fein verwobenen Geschichten kann sie ihre Gedanken und Gefühle verarbeiten und zur Ruhe kommen“, heißt es in der Ankündigung der Stadtbibliothek. Wer Carla Schwartz kennenlernen möchte, ist ab 18 Uhr in der Bibliothek willkommen, der Eintritt ist frei.