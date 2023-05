Bald werden die Kleinen flügge Nachwuchs für Kempener Wanderfalken

Die kommenden zwei Wochen werden die kleinen flauschigen Falken – ein Weibchen und zwei Männchen – jetzt noch in ihrem Nest verbringen, dann werden sie die ersten Ausflüge unternehmen. „Manchmal landen sie dabei auch am Boden, dann müssen sie wieder hochgesetzt werden“, sagt Wanderfalken-Experte Kladny, „aber in den ersten zwei, drei Tagen lernen sie schon, richtig gut und schnell zu fliegen.“ Die folgenden Monate sind für die Ausbildung vorgesehen: In dieser Zeit lernen die kleinen Wanderfalken von ihren Eltern, wie sie Beute in der Luft schnappen, schließlich auch, wie sie Beute in der Luft selbst greifen können, „im Juli, August können die schon was“, sagt Kladny. Wanderfalken jagen in der Luft fliegende Vögel, etwa Stare, Drosseln, Feldlerchen, Buchfinken und Rabenvögel, aber auch Tauben. Und das unfassbar schnell: Wanderfalken erreichen in der Spitze 320 km/h.