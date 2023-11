Straßengemeinschaft in Kempen-St. Hubert Nachbarschaft Bendheide feiert das 50-jährige Bestehen

Auch Anja Weber (63) fühlt sich mit ihrer Familie in St. Hubert sehr wohl. Sie und ihr Mann stammen aus Hessen, 2006 zogen sie in die Bendheide. Die Aktivitäten der Straßengemeinschaft seien toll, lobt sie, „und das 70er-Jahre-Fest im Sommer war sehr schön, über 70 Leute kamen mit ihren Kindern. Hier ist jeder willkommen, von 0 bis 99 Jahre.“ Für das Miteinander werde viel geboten, „wir nehmen auch immer gemeinsam an der Frühjahrsputzaktion teil“, erzählt Weber. Was sie an diesen Aktivitäten schätzt: „Man lernt Leute kennen. Und man kann die Nachbarn immer fragen, wenn irgendwas ist oder man Hilfe braucht.“ Wer in der Bendheide wohne, lebe ja doch etwas außerhalb, sagt sie lachend, „und da fühlt man eine gewisse Verbundenheit hier in der Nachbarschaft, auch durch die Straßengemeinschaft.“