Naturschutz in Kempen Nabu übernimmt neue Fläche in Tönisberg

Der Nabu-Bezirksverband Krefeld/Viersen hat in Tönisberg eine 5800 Quadratmeter große Fläche gekauft, die Feuchtwald, extensiv genutztes Grünland und ein naturnahes Kleingewässer beinhaltet. Die von Naturschutzgebieten umgebene Fläche „Möhlenhött“ liegt an Siebenhäuser in Tönisberg. Über den Kauf freuen sich Bodo Meyer, Vorsitzender des Nabu-Bezirksverbands Krefeld/Viersen, und Peter Kunz, Leiter der örtlichen Nabu-Gruppe in Kempen, beim Ortstermin sichtlich: „Mit der neuen Fläche haben wir in diesem ökologisch wichtigen Gebiet ein fantastisches Gegenstück zum Pastorats Busch, wo wir vor zwei Jahren eine knapp ein Hektar große Waldhangfläche erwerben konnten, erhalten“, sagt Meyer.