Muslime in Kempen spüren Welle der Hilfsbereitschaft Gedenken an Erdbebenopfer statt Karnevalsparty

Die Stadt Diyarbakir liegt rund 300 Kilometer entfernt vom Epizentrum, doch auch dort stürzten Gebäude ein. So wie Tepecik geht es derzeit vielen Menschen, die Angehörige in der Türkei und in Syrien haben. Wie groß die Angst um ihre Lieben ist, wie dringend sie ihnen helfen wollen, das spürt man in der muslimischen Gemeinde in Kempen sehr deutlich. Nicht nur bei den Vorsitzenden, bei Tepecik und dem zweiten Vorsitzenden Halit Gediktas, rufen verzweifelte Angehörige an, sondern auch bei Ilhan Avci. Der Kempener ist muslimischer Notfallbegleiter im Bereich Krefeld-Mönchengladbach-Viersen. Andere ruft er selbst an, um Trost zu spenden. In den Gesprächen wird oft geweint. Viele Anrufe gibt es auch, weil Menschen spenden wollen. Die Welle der Hilfsbereitschaft sei enorm, berichtet Avci. Über soziale Netzwerke hält man Kontakt zu Organisationen oder Firmen, die Lkw mit Sachspenden, etwa winterfeste Kleidung, Winterschuhe, Kinderstiefel, in das Erdbebengebiet bringen. Doch der Transport sei teuer, sagt Tepecik, „besser ist es, einen Euro zu spenden, und zwar an zuverlässige, offizielle Organisationen“, fügt er hinzu, etwa an den türkischen Katastrophenschutz Afad, den Roten Halbmond oder die Aktion Deutschland hilft, das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen.