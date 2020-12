Mit dem Kempener Musiker Tom Marquardt : Mitsingkonzert als Livestream aus dem Falko

Kempen Der Musiker Tom Marquardt möchte die Kempener vor ihren Computern, Tablets oder Smartphones zusammenholen. Gleichzeitig läuft eine Spendenaktion für die Kempener Tafel und die heimische Gastronomie.

Vor einem Jahr war das Konzert im Falko ein großer Erfolg. Da das in Corona-Zeiten nicht zu wiederholen ist, gibt es nun die digitale Variante. Marquardt verspricht besinnliche, lustige und emotionale anderthalb Stunden, in denen Interessierte den Akteuren via Facebook oder Youtube auf der Bühne live zusehen können. Es werden bekannte Weihnachtslieder gespielt sowie eigene Stücke des Kempeners.

Bestimmt 100 Lieder habe er in diesem Jahr geschrieben, darunter einige für namhafte Schlagersängerinnen. Auch Bernhard Brink oder Eloy de Jong singen zu den Noten des Kempeners. Ein besonderer Erfolg war es für Marquardt, als jüngst Sänger Ross Antony mit seiner Musik zu dem Lied „Ein weißes Wunderland“ in der „Carmen Nebel Show“ zu sehen war. Auch dieses Lied möchte er am Mittwoch spielen. Mit dem Schlagerstar Michael Wendler, mit dem Marquardt lange intensiv zusammengearbeitet hat, strebe er nach dessen fragwürdiger Kritik an der deutschen Politik und den Medien allerdings keine Zusammenarbeit mehr an.