Besonderes Programm am 19. Mai 2024 Museen am internationalen Museumstag geöffnet

In Brüggen nimmt das Museum Mensch und Jagd in der Burg Brüggen am internationalen Museumstag teil. Geöffnet ist das Museum am Pfingstsonntag von 10 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Museum lädt zu einer Zeitreise von den ersten Wildbeutern in den Savannen Afrikas bis zur Jagd der Gegenwart ein. In der Ausstellung erfahren Besucher auch mehr über die Tier- und Pflanzenwelt. Am Museumstag bietet die Einrichtung eine Museumsrallye für Familien an: An unterschiedlichen Stationen müssen Fragen beantwortet werden. Weitere teilnehmende Museen, etwa in Krefeld und Mönchengladbach, unter www.museumstag.de.