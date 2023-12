Kultur in Kempen Murzarella ließ im Forum die Puppen singen

Ach ja, zwischendurch war die Comedienne auch einfach Chansonette im Alleingang – wenn die liebenswürdigen Quälgeister aus der Puppenkiste sie im Wettstreit um die Show nur ließen. Da persiflierte sie etwa ironisch und doch erstaunlich sanftmütig zu Reinhard Mays Lied „Über den Wolken“ Männer im Baumarkt. Das alles war so witzig und lebendig inszeniert, dass Besucherinnen und Besuchern zuweilen der Atem gestockt haben mochte, der die Sängerin nicht einmal verließ. Höhepunkte erstaunlicher Wandlungsfähigkeit im Sekundentakt waren das Gesangsduell mit Kakadu sowie das Terzett mit Adelheid und Kalle zum Song „Time to say good bye“ – mit leichtem Krächzen von Dudu und großer Pose der wunderlichen Frau Adelheid. Das Publikum dankte mit langem, begeistertem Beifall.