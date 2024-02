Ausstellung im Kempener Rathaus Surreale Ölgemälde von Blumen und Musik

Einmal habe er mitbekommen, wie ein Ehepaar über die richtige Deutung eines seiner Bilder diskutierte. „Sie haben beide recht“, habe er ihnen geantwortet. Und auch stilistisch hat sich Momo – ganz wie sein großes Vorbild – dem Surrealismus verschrieben. Bunt sind seine Ölgemälde, die er als „Flowers of Momo“, also als seine Blumen bezeichnet. Weibliche Körper mit Blumenköpfen tanzen und reiten in blühenden Fantasielandschaften. Die Beatles mit Blütenköpfen überqueren im Gleichschritt den Zebrastreifen der Abbey Road. Eine Hand wächst aus einem grauen Steinhaufen heraus und reckt fast trotzig eine Sonnenblume vor einem unruhigen Himmel in die Höhe.