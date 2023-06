Motorradfreunde St. Hubert unterwegs Motorradfahrer sammeln zum Saisonstart für guten Zweck

Schwere Maschinen rollten am Mittwoch zur Ausgabestelle der Kempener Tafel an der Mülhauser Straße: Die Motorradfreunde St. Hubert hatten sich eingefunden, um eine Spende von 500 Euro an den Vorsitzenden der Tafel, Bruno Wrede, und seine Stellvertreterin Eva Pascher-Bellmann zu übergeben. Das Geld hatten die Motorradfahrerinnen und -fahrer gesammelt, als sie bei ihrer Saisoneröffnung Ende April den Spendenhut kreisen ließen. „Wir haben uns morgens um 10 Uhr getroffen und unsere ,Hausstrecke‘ unter die Räder genommen“, berichtete der St. Huberter Heinz-Peter Küsters. Die Strecke führt über Walbeck, Siebengewald, Kervenheim und Tönisberg zurück nach St. Hubert – eine Route, die die Motorradfreunde gern fahren. Der Interessengemeinschaft gehören Fahrerinnen und Fahrer aus der gesamten Umgebung an, die gemeinsam Ausflüge und Mehrtagesfahrten unternehmen. „Wir sind eine lebhafte, aktive Gemeinschaft“, so Küsters.