Moritz Netenjakob zu Gast in St. Hubert „Mein Thema ist die menschliche Natur“

Netenjakob Wenn man so viel auf Tour ist wie ich, erlebt man einige Sachen. Daher präsentiere ich auch in meinem aktu­ellen Programm die Top Ten der skurrilsten Begebenheiten. Zum Bei­spiel hatte ich einen Auftritt in Schwaben, wo einfach niemand ge­lacht hat. Ich war völlig verzweifelt. In der Pause kam die Veranstalterin in die Garderobe und sagte mit star­kem Akzent zu mir: „Herr Netenja­kob, es war ja so luschtig. Ich muss­te richtig an mich halten, sonscht wär des noch aus mir rausge-platzt …“