Moritz Netenjakob in St. Hubert Höchst vergnüglicher Abend im Forum

Das Programm war wie eine Lesung aus Netenja­kobs gesammelten Wer­ken aufgemacht. An einem Tisch zwischen zwei stili­sierten Bücherre­galen sitzend ging der Ka­barettist dabei mit wohltuen­der Iro­nie der übergeordneten und aus sei­ner Sicht sehr „deutschen“ Frage nach der „Systemrelevanz“ von Hu­mor in un­serer Zeit nach, de­ren Beantwor­tung er sich für den Schluss aufhob. Wenn man Netenja­kob Glauben schenken darf, schrei­ben sich viele Witze der­zeit ohnehin fast von selbst – sei es im Hinblick auf die Aus­wüchse der modernen Technik oder angesichts der (zwei­felhaften) Quali­täten der TV-Abend­unterhaltung. Eine wich­tige Inspira­tionsquelle ist für ihn auch der „Clash der Kultu­ren“, den er auf­grund seiner Ehe mit einer Deutsch-Türkin aus eigener Erfahr­ung kennt. Sprache, Emotio­nen, Wertevorstel­lungen: die Liste tücki­scher Stolper­fallen ist lang. Ein Glanz­stück, wie Netenjakob sie bei­spielhaft anhand einer Szene vor­führte, in der die deutschen und die türkischen Famili­enmitglieder ge­meinsam ein Spiel der deutschen Nationalmann­schaft im Fernsehen schauen und da­bei sehr unterschied­liche Herangehens­weisen an den Tag le­gen. Im titelge­benden Ufo-Sketch, der das Szenario einer Landung von Ali­ens in Deutschland entwirft, zeich­nete Ne­tenjakob ein spöttisches Pan­orama (vermeintlich) typisch deut­scher Ei­gentümlichkeiten und fand reichlich Gelegenheit, als wah­res „Ein-Mann-Ensemble“ seine Imitati­onsgabe (von Udo Lindenberg über Reiner Calmund bis Karl Lau­terbach) unter Beweis zu stellen. Schreiend ko­misch auch die Einfäl­le, Hänsel und Gretel im Duktus ei­nes Fußballre­porters zu erzählen oder einen säch­selnden Taxifahrer in Köln vorzu­führen. Dazwischen gab der Come­dian zudem noch die Top 10 seiner skurrilsten Tour-Erleb­nisse zum Bes­ten.