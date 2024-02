Pilotprojekt im Kreis Viersen Kempen bekommt „Seniorenlotsen“

Die Zahl der alten Menschen, die noch selbstständig im eigenen Zuhause leben, nimmt auch im Kreis Viersen zu. Das zuständige Kreissozialamt will mit einem neuen Beratungs- und Unterstützungsangebot speziell diesen Senioren helfen, so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben. In anderen Regionen wurde ein neues Hilfsangebot bereits erfolgreich erprobt, dass bald auch im Kreis Viersen getestet werden soll.