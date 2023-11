Klimaschutz in Kempen Mittel für Fahrradparkhaus sind nicht gefährdet

Mit Verwunderung hat der Kempener Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner (SPD) Aussagen des Kempener Umweltreferenten Michael Lomanns zur Kenntnis genommen, die zeitgerechte Realisierung des geplante Fahrradparkhauses am Bahnhof sei möglicherweise gefährdet. Lomanns hatte in der jüngsten Sitzung des Umwelt- und Klimaschutzausschusses mitgeteilt, dass es unklar sei, wann der erforderliche Zuschuss aus dem „Förderprogramm Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen“ fließen und wann mit dem Bauvorhaben begonnen werden könne. Das Förderprogramm ist Teil des Klima- und Transformationsfonds der Bundesregierung in Höhe von 60 Milliarden Euro, den das Bundesverfassungsgericht kürzlich gekippt hatte.