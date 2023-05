Nachtmusik zu später Stunde Mitreißendes Percussion-Spektakel in der Kempener Paterskirche

Es war in gleich doppelter Hinsicht ein Konzert der ungewohnten Art, das das Kempener Publikum am spä­ten Freitagabend im Rahmen der von „Kempen Klassik“ ausgerichteten Reihe „Nachtmusik“ in der Paters­kirche geboten bekam. Zu den Be­sonderheiten des Formats (späte Uhrzeit, fehlende Bestuhlung, Aus­leuchtung der Kirche) gesellten sich diesmal die speziellen Umstände. Nachdem nämlich mit dem hochka­rätigen Schlagzeuger Christoph Siet­zen der eigentlich vorgesehene Inter­pret krankheitsbedingt erst am Vor­tag hatte absagen müssen, war es den Veranstaltern gelungen, mit Aa­ron Grünwald kurzfristig einen ex­zellenten Ersatz zu verpflichten.