Stolperstein für Selma Bruch in Kempen Eine Mutter, die ihr Kind in den Tod begleitete

Alljährlich findet im Gedenken an die Ereignisse der Pogromnacht eine Gedenkstunde statt, die der Kempener Geschichts- und Museumsverein ausrichtet. In der Nacht vom 9. auf den 10. November wurden auch in Kempen Menschen jüdischen Glaubens verfolgt, ihre Wohnungen und Geschäfte wurden zerstört. Ihr Gotteshaus ging in Flammen auf. Die Gedenkstunde findet auch in diesem Jahr am 9. November um 19.30 Uhr am Mahnmal für die frühere Synagoge an der Umstraße 15 statt. Um an die von den Nazis verfolgten und ermordeten Menschen zu erinnern, sind Schüler in Kempen alljährlich am 9. November morgens unterwegs, um die Stolpersteine blank zu polieren, damit man die Inschriften wieder lesen kann.