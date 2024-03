Österliche Zuversicht „Mit dem Tod ist nicht alles aus“

Wirklich alles aus? Was ist mit den Erinnerungen an diese lieben Menschen? An deren Eigenarten? Zu Lebzeiten hat man das eine oder andere gar nicht so gemocht? Was ist mit den Gegenständen, die sie hinterlassen haben – ein besonderes Schmuckstück, ein Gegenstand wie eine Porzellandose, ein Gemälde, eine Uhr oder ähnliches, oder ein Möbelstück aus dem Haushalt des oder der Verstorbenen, das eng mit ihm oder ihr verbunden ist?