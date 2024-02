Schulpolitik in Kempen Gesamtschule dominiert bei den Anmeldungen deutlich

Die Städtische Gesamtschule Kempen feiert in diesem Sommer ihr zehnjähriges Bestehen. Als diese Schulform seinerzeit eingeführt werden sollte, gab es hitzige Debatten zwischen den politischen Parteien im Kempener Stadtrat. Der Streit um die Gesamtschule gehört in Kempen längst der Vergangenheit an. Heute erfreut sich diese Schulform großer Beliebtheit. Ihre Arbeit wird längst auch von den damaligen Kritikern – vornehmlich in den Reihen von CDU und FDP – anerkannt. Die Gesamtschule hat den beiden traditionsreichen Gymnasien, dem Thomaeum und dem Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD), den Rang abgelaufen.