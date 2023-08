Sicherheit in Kempen Millionen-Investition für Feuerwehr und Rettungsdienst

Die Planer kommen derzeit regelmäßig zusammen, um die jeweils nächsten Ziele abzustimmen: In Kempen rüstet die Stadt bei Feuerwehr und Rettungsdienst auf. Ziemlich weit fortgeschritten sind die Planungen für die Erweiterung der zentralen Rettungswache an der Heinrich-Horten-Straße im Kempener Gewerbegebiet am Wasserturm und das neue Feuerwehrgerätehaus an der Rheinstraße in Tönisberg. Ebenfalls in Vorbereitung ist der Bau eines neuen Gerätehauses für die Feuerwehr-Löschgruppe Unterweiden am Krefelder Weg. Auch wenn die Kosten für sämtliche Arbeiten noch nicht feststehen, geht man bei der Stadtverwaltung von einem Investitionsvolumen im Umfang von mehreren Millionen Euro aus.