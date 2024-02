Bedrohte Natur Michael Franck stellt in den Kempener Stiften aus

Im Von-Broichhausen-Stift in Kempen stellt derzeit der Düsseldorfer Fotograf Michael Franck aus. Franck zeigt zwei großformatige Bilderstrecken: Einmal ist darauf eine niederrheinische Landschaft im Raum Neuss-Grevenbroich zu sehen, flach und unspektakulär. Felder, ein Gehöft, Wege mit Sträuchern, hier und dort eine Baumreihe. Im Hintergrund die Kühltürme des Braunkohletagebaus. Es zieht sich ein Spruchband über 360 Zentimeter Länge horizontal und mittig durch das Triptychon. Darin formuliert der 1955er-Jahrgang in weißen Lettern und auf Englisch den Wert dieser Randgebiete zwischen Stadt und Land. Und gibt dem Zyklus aus drei querformatigen Sequenzen, die zusammen 360 Grad ergeben, einen Titel: Covid. Frei übersetzt, lautet die Botschaft, in der Hoch-Zeit von Corona entstanden: Die Landschaft, durch die wir gerade gegangen sind, ist weder natürlich noch besonders schön. Aber jetzt, wo so viele Menschen geistig und körperlich in der Nähe ihres Zuhauses gefangen sind, kann man den Zugang zu den Randzonen zwischen Stadt und Land, die