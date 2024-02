Leben in Kempen Mehrgenerationenwohnen fehlt der Nachwuchs

Sie und ihr Mann Christoph leben seit der Fertigstellung des Wohnkomplexes, der aus zwei zweieinhalbgeschossigen Gebäuden und einem Gemeinschaftshaus mit Gästeappartement besteht, am Alten Prozessionsweg 6. Annemarie Quick sah seinerzeit in der Zeitung den Aufruf für das Mehrgenerationenwohnprojekt, ging zum Infotreffen und stieg ein. Der Verein „Besser gemeinsam wohnen“ wurde gegründet. „Selbstbestimmtes Wohnen in einer Gemeinschaft aus jungen und alten Menschen, bei der man so auch Kontakt zu jungen Menschen hat und nicht alleine alt wird, das waren die Ziele“, sagt Quick, die mit ihrem Mann in einem Reihenhaus wohnte und sich aufgrund des Auszuges der Kinder verkleinern wollte.