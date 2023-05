Aufwandsentschädigung steigt Mehr Geld für die Freiwilligen bei der Feuerwehr in Kempen

Die Löschzüge erhalten künftig einen höheren Zuschuss als Motivationsförderung in Höhe von 25 Euro pro Mitglied. Bisher gab es hier 12 Euro. Das Geld ist vor allem für Getränke und Verpflegung gedacht, die während des Dienstes benötigt werden. Für den Dienst der so genannten Brandsicherheitswache bei öffentlichen Veranstaltungen erhalten Feuerwehrleute künftig 24 Euro pro Stunde. Das ist vergleichbar mit dem Stundenlohn, den private Sicherheitsdienstleister für ihre Einsatzkräfte in Rechnung stellen.