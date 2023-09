Mobilität in Kempen Mehr Fahrradparkplätze am Rathaus geplant

Wie der städtische Umweltreferent Michael Lomanns auf Anfrage unserer Redaktion erklärte, werden in nächster Zeit etwa 20 neue Abstellbügel, an die jeweils zwei Fahrräder angekettet werden können, montiert. Schwerpunkt ist der Bereich am Rathaus. Damit will die Stadt sowohl Besuchern der Stadtverwaltung als auch Gästen der Lokale und Restaurants am Buttermarkt bessere Parkmöglichkeiten für ihre Räder bieten.