Umweltaktion in Kempen am 11. März Mehr als 650 Teilnehmer am Samstag beim Frühjahrsputz

Die Firma Schönmackers Umweltdienste stellt die Müllsäcke, Greifer und Handschuhe sollten die Helfer selbst mitbringen. Am Mittag holt Schönmackers die gefüllten Müllsäcke dann an den angegebenen Abholorten wieder ab. Im vergangenen Jahr war die Ausbeute enorm: Über 630 Helfer waren in 74 Gruppen unterwegs, sammelten gemeinsam 2,46 Tonnen Müll in Grünanlagen, Parks, entlang von Wegen oder am Waldrand auf und fanden dabei auch einige sperrige Gegenstände, darunter Kühlschränke, ein Fahrrad und eine Einbauküche. Auch diese sperrigen Gegenstände holte Schönmackers ab.