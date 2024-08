Sommerferienangebot in Kempen Mehr als 1000 Kinder bei Ferienspaß-Freizeit

In der ersten Ferienwoche nutzten 193 Kinder den Ferienspaß, der aktuell unter dem Titel „Wir reisen um die Welt“ lief. 228 waren es in der zweiten Ferienwoche, und 175 Kinder genossen den internationalen Spiel- und Unterhaltungsspaß in der dritten Woche. Wobei die Betreuung in den ersten drei Wochen in der OGS der Regenbogenschule und in Tönisberg stattfand. Die letzten drei Ferienwochen hatten die OGS der Astrid-Lindgren-Schule und in St. Hubert als Standort.