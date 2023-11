Ehrenamtlicher Einsatz für die German Doctors Mit der rollenden Klinik durch Indiens Dörfer

Für Lange ist es der vierte Einsatz. 2021 war er in Chittagong in Bangladesch. Ein Jahr später ging es nach Kilifi in Kenia, Anfang dieses Jahres war er im Sundarbans-Delta in Indien. Nun geht es im Januar erneut nach Indien, und zwar für sechs Wochen. Diesmal ist Jhargram, rund vier Autostunden westlich von Kalkutta gelegen, das Ziel. „Es handelt sich dort um ein ganz neues Projekt, bei dem derzeit die ersten deutschen Ärzte vor Ort sind. Eine Partnerorganisation in Jhargram hat entsprechende Vorarbeit geleistet, um den Menschen die erste Scheu vor dem Gesundheitsangebot zu nehmen“, sagt Lange.