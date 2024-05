Kempener bei Meisterfeier in Düsseldorf Kempener Maurer absolviert Meisterprüfung als Jahrgangsbester

Erste Anknüpfungspunkte zum Handwerk gab es früh: In der Grundschule nahm Cebulla am Werkunterricht teil. Den Sinn fürs Praktische erwarb er als Teenager, wenn er bei Renovierungen oder Umzügen half, sowie später in Nebenjobs im Getränkegroßhandel und in der Gastronomie. Am Luise-von-Duesberg-Gymnasium machte er 2011 sein Abitur mit der Note 2,2.