Serie „Auf ein Getränk mit ...“ „Menschliche Schicksale, die wirklich erschüttern“

Pfefferkorn Ja. Es startete ein Vorbereitungsdienst von 24 Monaten. Zunächst ging es für neun Monate in Sachen Theorie nach Wuppertal. Es folgten Hospitationen bei Gericht und in der Psychiatrie. Zudem ging es für bestimmte Zeiträume auch in den Jugendvollzug und den offenen Vollzug. Es war eine sehr fundierte Ausbildung. Es galt, Klausuren zu schreiben. Den Abschluss bildete die sogenannte Laufbahnprüfung mit schriftlicher und mündlicher Prüfung. Damit war die Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten abgeschlossen. Ich war zunächst Beamter auf Probe und bin es danach auf Lebenszeit geworden. Ich habe zudem die Ausbildung zum Erstsprecher für besondere Sicherheitslagen absolviert sowie die für die psychosoziale Notfallversorgung. Im normalen Berufsalltag bin ich für die Arbeitsplätze der Gefangenen zuständig. Ich weise die Arbeitsplätze zu und begleite mit dem Koordinator bei der beruflichen Bildung. Die Gefangenen können Ausbildungen durchlaufen sowie Zertifikate in Bereichen wie beispielsweise Garten- und Landschaftsbau oder im Holzbereich erlangen. Durch die Arbeit wird ein Stück Struktur geschaffen. Arbeit hat im Vollzug einen großen Stellenwert.