St. Martin 2023 in Kempen Martinszug von Playmobil begleitet Fackelausstellung im Rathaus

Die Präsentation der Laternen im Rathaus hat in Kempen Tradition – wie so vieles rund um das Martinsfest, das in Kempen so groß gefeiert wird wie sonst wohl nirgendwo in der Region. Rund 3000 Schülerinnen und Schüler nehmen alljährlich am großen Schulkinderzug teil, der immer am 10. November stattfindet und durch die Altstadt führt. Tausende Besucher säumen den Zugweg, um zu sehen, was sich die Klassen in diesem Jahr wieder haben einfallen lassen.