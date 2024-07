Denkmal wird saniert Martinschule in Kempen soll bald fertig sein

In der alten Martinschule an der städtischen Gesamtschule in Kempen geben sich in diesen Tagen die Handwerker die Klinke in die Hand. Dort gehe es zu „wie in einem Bienenstock“, berichtet der Technische Beigeordnete der Stadt, Torsten Schröder. In dem denkmalgeschützten Gebäude stehen die Restarbeiten an, die in den Sommerferien jetzt abgeschlossen werden sollen. In diesen Tagen werden die Möbel geliefert. Läuft alles weiterhin planmäßig, soll die Oberstufe der Gesamtschule dort zum Schuljahresbeginn am Mittwoch, 21. August, einziehen können.