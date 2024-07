Seit 30 Jahren Übungsleiterin beim Kinderturnen „Die Kinder geben einem so viel zurück“

Schilder Wir haben feste Rituale. Dazu gehören Begrüßungs- und auch Verabschiedungslieder. Wenn wir gemeinsam im Kreis sitzen, machen wir unter anderem Fingerspiele oder spielen mit dem Ball. Ganz wichtig ist unsere Bewegungslandschaft. Ich baue sie zusammen mit den Eltern in der jeweiligen Turnhalle auf, und sie ist jedes Mal anders. Die Kinder können sich in der Landschaft frei bewegen. Es wird nichts vorgegeben. Mit den verschiedenen Angeboten wie dem großen Kreisel, dem Trampolin, der Rutsche, der Hängematte, der Schaukel als auch den Kletter- und Balancierelementen will ich die Kinder zur Bewegung animieren. Jeder macht das, was er möchte und sich zutraut. Es geht rein um die Freude an der Bewegung, bei der man automatisch Gleichgewicht, Motorik und Koordination schult.