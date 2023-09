Schule für sprachbehinderte Kinder erweitert Kempener Arzt kämpft für Kinder in Tadschikistan

Er wollte Kinder operieren, die mit Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalten geboren werden. 2009 brachte er sein Hilfsprojekt „Tajik Aid“ auf den Weg, das zum Verein Vision:teilen, einer franzis­kanischen Initiative gegen Armut und Not, gehört. Weitere medizinische Schwerpunkte und Mitstreiter kamen hinzu, so dass über Tajik Aid heute auch in den Bereichen Augenheilkunde, Kieferchirurgie und HNO geholfen wird. „Wir sind längt über ,Aid‘ hinaus“, so Kamp, „für uns sehr wichtig ist die Nachhaltigkeit. Ein Aspekt ist die Ausbildung von Medizinern und medizinischem Personal, um die Gesundheitsversorgung in Tadschikistan langfristig zu verbessern.“