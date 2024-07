Ausbildung in Kempen Die EM kann auch zuckersüß sein

Die Kempenerin Marlena Kneip ist 21 Jahre alt und isst gerne herzhafte Sachen. Dennoch arbeitet die junge Frau derzeit in einem Tiroler Hotel in der Pâtisserie und stellt mit zwei Kollegen in der Hotelküche feine Desserts für die Hotelgäste her. „Ich habe mich zuerst einmal für drei Monate in Österreich beworben“, berichtet die junge Frau, die in Kempen ihr Abitur und ihre Konditorenlehre absolviert hat. Die Zukunft hat nun für die Kempenerin nach ihrer Ausbildung zur Konditorin begonnen.