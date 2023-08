Einkauf auf dem Wochenmarkt Marktgebühren bleiben in Kempen bestehen

Die Wählervereinigung wollte mit der vorübergehenden Aussetzung der Marktgebühren das Interesse der Händler an diesen beiden Wochenmärkten ankurbeln. Die Märkte im Hagelkreuz und in St. Hubert leiden vor allem seit der Pandemie unter dem Zuspruch von Händlern und Kunden. Erst blieben die Kunden aus, dann kamen auch viele Marktbeschicker nicht mehr. An den Gebühren, die die Marktleute für ihren Stand bezahlen, liegt es nicht. Die sind in Kempen im Vergleich zu Nachbarkommunen nicht zu hoch. Doch die Kundschaft hat sich umorientiert. Viele kaufen Obst und Gemüse im Supermarkt. Dort ist es zumeist preiswerter, wenn auch nicht so frisch und regional wie auf dem Wochenmarkt.