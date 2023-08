Streit in Kempen-Tönisberg Mann durch Messerstiche schwer verletzt – 38-Jähriger verhaftet

Zum Hintergrund: Am Freitagmittag gab es gegen 23.30 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Tönisberg eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 41-jähriger Mann verletzt. Er erlitt Stichverletzungen durch ein Messer, das Team eines Rettungswagens brachte den Mann ins Krankenhaus.