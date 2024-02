Feuerwehr-Einsatz in Kempen Mann wird bei Bootsreparatur schwer verletzt

Kempen · Ein Mann aus Köln wurde am Montagabend schwer verletzt, als er Reparaturen an seinem Boot vornahm. Dabei kam es zu einer Verpuffung an Bord.

20.02.2024 , 14:46 Uhr

Die Feuerwehr war mit rund 35 Kräften im Industriegebiet im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein 48-jähriger Kölner ist am Montagabend in Kempen schwer verletzt worden, als er sein Boot reparierte. Laut Polizei befand sich das Boot auf einem Anhänger, der auf dem Hof einer Firma im Industriegebiet Am Selder stand. Bei den Reparaturarbeiten kam es zu einer Verpuffung und in der Folge zu einem Brand. Der Mann bekämpfte die Flammen mit Hilfe eines Feuerlöschers und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Sie war mit rund 35 Kräften vor Ort im Einsatz.

(biro)