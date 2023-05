Im Lockdown entstanden Manfred Messing zeigt neue Stele auf der „Manufactum“

Der Staatspreis wird seit 1963 alle zwei Jahre an gestaltende Handwerkerinnen und Handwerker aus NRW vergeben. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen in den Bereichen herausragende Leistungen in den Bereichen Bild- und Druckmedien, Kleidung und Textil, Möbel, Objekt und Skulptur, Schmuck sowie Wohnen und Außenbereich. Die Handwerkskammer Aachen führt den 31. Wettbewerb für die Landesregierung unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidenten Hendrik Wüst durch, der die Ausstellung am Samstag auch eröffnet.