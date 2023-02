Ehrenamtlich unterwegs Malteser begleiten Senioren in Kempen beim Einkaufen

„Viele Seniorinnen und Senioren in Kempen leben zwar eigenständig, sind jedoch oft nicht mehr so mobil. Es fällt ihnen schwerer, ihren Alltag zu meistern und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, sagt Frank Lange, Stadtbeauftragter der Malteser in Kempen. Da soll der „mobile Einkaufswagen“ helfen: Ehrenamtler unterstützen Senioren beim Einkauf und fördern gleichzeitig das soziale Miteinander: Sie haben ein offenes Ohr und Zeit für Gespräche, und wenn der Einkauf erledigt ist, bleibt Zeit, sich bei einer Tasse Kaffee zu unterhalten. „Denn es geht nicht allein um das Fördern der Mobilität und das eigenständige Einkaufen, sondern ebenso um das gemeinsame Beisammensein und den Austausch untereinander“, sagt Kerstin Sommer, Referentin des Malteser-Projektes „Miteinander-Füreinander: Kontakt und Gemeinschaft im Alter“ in Kempen.