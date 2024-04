1. Mai in Kempen-St. Hubert Maibaum strahlt nach 25 Jahren in neuem Glanz

Vor 25 Jahren, am 1. Mai 1999, wurde der Mai- und Handwerkerbaum unter großer öffentlicher Anteilnahme eingeweiht. Das Jubiläum soll am 1. Mai 2024 mit einem Familienfest gefeiert werden. Doch zuvor stand eine Restaurierung des etwas in die Jahre gekommenen Baums an. „Die Schäden waren mehr optischer Natur“, berichtet Malermeister Flock. Der Mast sei halt verwittert gewesen, die Farbe blätterte ab.