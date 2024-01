Für Familien in Kempen Märchen-Tag mit Puppentheater und Lese-Café

Kinder und Jugendliche sind auch eingeladen, selbst zu schreiben: Um 15.15 Uhr startet ein Märchen-Schreibworkshop für Schüler von Klasse 1 bis 5, die Leitung hat die Kinder- und Jugendbuchautorin Mechthild Gläser. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung per E-Mail an christian.glaeser@ekir.de ist nötig. Mechthild Gläser leitet auch die Romanwerkstatt für Jugendliche ab zwölf Jahren: Von 12 bis 13.30 Uhr erfahren die Teilnehmer, was auf dem Weg zum eigenen Buch zu beachten ist. Auch hier ist eine Anmeldung per E-Mail nötig. Am Sonntag, 21. Januar, schließt sich um 11 Uhr ein Familien-Literatur-Gottesdienst in der Thomaskirche an.