Wenn das Wetter mitspielt LvD plant Stratosphärenflug für Freitag

Es war Oliver Zimmermann und Christian Reiners nicht leichtgefallen, aber die beiden Lehrer des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums mussten den für den 1. September geplanten Start eines Wetterballons in die Stratosphäre absagen. Das Wetter spielte am Freitag nicht mit. Die Wettervorhersage sagte regnerisches Wetter voraus, und so kam es auch. Da ein Start nur bei fast wolkenfreiem Himmel genehmigt wird, konnte der Ballon somit nicht in die Luft gehen.