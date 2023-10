Bildung in Kempen LvD nimmt an „Erasmus+“-Programm teil

Mit dem Schüleraustausch hat man am LvD schon Erfahrungen gesammelt. Seit 2018 gibt es einen Austausch mit einer Schule im spanischen Alicante, auch zu einer Schule im niederländischen Eindhoven unterhält das LvD Kontakte. Doch um am EU-Programm teilnehmen zu können, musste die Schule einiges mehr tun, als nur anzukündigen, dass Schüler gern nach Spanien fahren würden. „Man muss viele Kriterien erfüllen“, sagt Rita Aengenendt, die am LvD Spanisch unterrichtet und die Umsetzung von „Erasmus+“ an der Schule mit koordiniert. „Unter anderem geht es um Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Vielfältigkeit, das Leben in der EU.“ Das EU-Programm müsse zum Profil einer Schule passen und dazu beitragen, dass sich die Schule weiterentwickeln könne. Zum LvD habe es gepasst, betont Aengenendt und nennt ein Beispiel: So sei das Gymnasium etwa „gesunde Schule“, also setzten sich die Schüler beim Besuch in Alicante im März mit der Mittelmeerküche auseinander. Beim Gegenbesuch der Spanier im Juni in Kempen fuhren die Schüler zum Obsthof Unterweiden, pflückten Erdbeeren, kochten schließlich in der Küche der Gesamtschule daraus gemeinsam Erdbeermarmelade.