Bildung in Kempen LvD gegen Auszug aus Schulgebäude

Benedikt Waerder, Schulleiter des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums (LvD) in Kempen, bekräftigte in der jüngsten Sitzung des Kempener Schulausschusses das Nein seiner Schule zu einem dauerhaften Umzug des LvDs in Gebäude der früheren Erich-Kästner-Realschule an der Pestalozzistraße, wenn diese in einigen Jahren nach dem Umzug der heutigen Gesamtschule in den auf dem Ludwig-Jahn-Sportplatz geplanten Neubau frei werden. „Es hat nie eine Zustimmung unserer Schulkonferenz zu diesem Plan gegeben“, erklärte Waerder.