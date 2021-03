Als eine von fünf weiterführenden Schulen in Deutschland : Kempener Gymnasium für EU-Projekt gegen Hassrede ausgewählt

Kempen Das Luise-von-Duesberg-Gymnasium ist eine von fünf deutschen Schulen, die am Projekt „Amelie“ teilnehmen wird. Es handelt sich um ein Erasmus-Plus-Projekt, das sich mit dem Phänomen Hatespeech auseinandersetzt.

In der ersten Phase werden in Deutschland zehn Pädagogen in der spezifischen Methodik des „Amelie“-Projekts sowie in innovativen Trainingstechniken geschult. In der zweiten Phase wird eine Gruppe von 25 ausgewählten Lehrkräften ein entwickeltes Training und die interaktive Plattform testen. In der dritten Phase schulen diese 25 Lehrkräfte je fünf weitere Personen aus ihrem schulischen Umfeld. So werden 150 Personen erreicht.