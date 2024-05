„Medienscouts-Schule 2024“ LvD bekommt Preis gegen Cybermobbing

Dem Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) in Kempen ist vom NRW-Landesministerium für Schule und Bildung und der Landesanstalt für Medien NRW das Abzeichen „Medienscouts-Schule 2024“ verliehen worden. Das LvD ist eine von diesjährig 158 ausgezeichneten Schulen in ganz Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus erhält das Gymnasium das Zusatzabzeichen für seinen besonderen Einsatz gegen Cybermobbing. Dieses Sonderabzeichen wird in diesem Jahr an 106 Schulen vergeben.